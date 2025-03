Dedivanović izborila finale i popravila lične rekorde na 50 slobodno i 100 delfin

Podgorica, (MINA) – Crnogorska paraplivačica Iskra Dedivanović posljendjeg takmičarskog dana sankcionisanog mitinga iz Svjetske serije u Linjanu

plivala je finale na 100 metara delfin i popravila lični rekord.

U disciplini koju je prvi put plivala na zvaničnom takmičenju, u kvalifikacijama ostvarila je vrijeme minut, 33 sekundi i 56 stotinki.

U finalu dodatno je popravila vrijeme i isplivala minut, 30 sekundi i 66 stotinki, što je bilo dovoljno za sedmo mjesto u juniorskoj konkurenciji, a četvrto u njenoj klasi S9.

U disciplini 50 metara slobodno trku je isplivala za 37,35 sekundi i popravila svoj lični rekord za deset stotinki.

U juniorskoj konkurenciji zauzela je 11. mjesto, dok je u svojoj klasi S9 bila šesta.

Trener Danijela Bulatović kazala je da je Dedivanović u Linjanu odradila jedno od najboljih takmičenja u karijeri.

“Izuzetno sam ponosna na nju i njen napredak. Svaka trka bila je prilika za obaranje ličnih rekorda, a plasman u dva finala je dokaz koliko je posvećeno i naporno radila. Ovo takmičenje je bilo još jedan veliki korak naprijed, a sigurna sam da će budući nastupi donijeti još veće uspjehe”, rekla je Bulatović.

Dedivanović je u četvrtak za gotovo 11 sekundi popravila lični rekord na 100 metara slobodno, dok je dan kasnije na 100 metara prsno za tri sekunde i 71 stotinku plivala brže nego do sada.

Ona je juče plivala finale na 100 metara leđno i za osam sekundi popravila lični rekord.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS