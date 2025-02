Danska odbranila titulu, Francuzima bronzana medalja

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Danske četvrti put uzastopno osvojili su titulu prvaka svijeta.

Danska je večeras u Oslu, u finalnom meču 29. Svjetskog prvenstva, savladala Hrvatsku 32:25 i postala prva selekcija koja je četiri puta uzastopno bila najbolja.

Danska selekcija, osim četiri zlatna odličja, na šampionatima svijeta ima i tri srebrne i jednu bronzanu medalju.

Hrvatska je četvrti put izgubila meč za trofej na šampionatu sviejta, a jedinu titulu prvaka osvojila je 2012. godine.

Danska je do finala došla sa maksimalnim učinkom, a do pobjede u finalu vodio je Matijas Vicel sa deset, Emil Jakobsen je postigao pet, a gol manje Emil Madesn i Simon Pitlik.

U hrvatskoj selekciji najbolji je bio Ivan Martinović sa šest, a gol manje postigao je Mario Šoštarić.

Bronzanu medalju osvojila je Francuska, koja je u meču za treće mjesto savladala Portugal 35:34.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS