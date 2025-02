Danska i Hrvatska sjutra za titulu

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Danske i Hrvatske odigraće sjutra u Oslu finalni meč 29. Svjetskog prvenstva.

Danska je do četvrtog uzastopnog finala došla sa maksimalnim učinkom.

Igraće sedmi put za svjetski tron, a na prethodna tri šampionata osvojila je titulu prvaka.

Poražena je u finalu 1967, 2011. i 2013. godine.

Hrvatska će nakon 16 godina ponovo igrati svjetsko finale, peto u svojoj istoriji.

To je hrvatskim rukometašima peto finale na šampionatima svijeta, a jedini trofej osvojila je 2003. godine.

Bila je finalista i 1995, 2005. i 2009. godine, ali je morala da se zadovolji srebrnim odličjima.

Duel u Oslu počeće u 18 sati.

Za bronzano odličje, tri sata ranije, igraće Francuska i Portugal.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS