Dabović najbolji, Mrdak najperspektivniji bokser prvog kola

Podgorica, (MINA) – Član podgoričkog bokserskog kluba Pauer boksing Vuk Dabović obilježio je prvo kolo Crnogorske bokserske lige.

Priznanje za najboljeg boksera zaslužio je efektnom pobjedom protiv Vladislava Šamarina.

Meč je održan u konkurenciji mladih, u kategoriji do 67 kilograma, a završen je prekidom u trećoj rundi.

Za najperspektivnijeg boksera prvog kola proglašen je Strahinja Mrdak iz BK Budva.

On je u konkurenciji juniora, u kategoriji do 52 kilograma, slavio protiv Dragana Muratovića (BK Lovćen) 2:1.

U glavnim borbama turnira pobjede su ostvarili i pioniri Mauricio Jeremin (37 kg: BK Lovćen) i Matej Petrović (do 45, BK Podgorica), junior Stefan Drašković (do 57, BK Lovćen) i mladi Gojko Sarić (do 63,5, BK Cetinje).

U okviru prvog kola, od osam planiranih, održano je i sedam uvodnih borbi, a nastupili su takmičari iz devet crnogorskih klubova.

