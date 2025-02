Dabl-dabl Vučevića u porazu Čikaga

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaš Nikola Vučević ostvario je dabl-dabl u porazu Čikaga od Minesote 127:108, u jutros odigranom meču NBA lige.

Vučević je meč zvaršio sa deset poena i 11 skokova.

Minesot je do pobjede vodio Entoni Edvards sa 49 poena.

Poen više ubacio je Šej Gildžes-Aleksander u pobjedi Oklahome protiv Finiksa 140:109.

Košarkaši Denvera savladali su Nju Orelans 144:119, a četvrtu uzastopnu pobjedu Nikola Jokić doprinio je sa 38 poena, deset asistencija i osam skokova.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Atlanta – San Antonio 125:126, Šarlot – Milvoki 102:112, Detroit – Klivlend 115:118, Bruklin – Vašington 102:119, Filadelfija – Majami 101:108, Toronto – Memfis 107:138,

Juta – Golden Stejt 131:128 i Sakramento – Orlando 111:130.

