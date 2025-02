Dabl-dabl Vučevića

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Čikaga pobijedili su Toronto 122:106 i upisali drugu pobjedu na posljednja tri meča NBA lige.

Crnogorski košarkaš Nikola Vučević trijumf svog tima doprinio je sa 21 poenom, 12 skokova i tri asistencije.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Kobi Vajt sa 25, dok je Džoš Gidi ubacio 15 poena.

U poraženom sastavu, koji je prekinuo seriju od pet pobjeda, najbolji je bio Skoti Barns sa 20 poena i deset skokova.

Denver je slavio protiv Filadelfije 137:134, a Nikola Jokić meč je završio sa 28 poena, 13 asistencija i devet skokova.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati: Šarlot – Los Anđeles Klipersi 104:112, Detroit – Dalas 117:102, Nju Orleans – Boston 116:118, San Antonio – Milvoki 144:118 i Golden Stejt – Finiks 105:130.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS