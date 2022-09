Dabanović sudi duel Mitjilanda i Lacija

Podgorica, (MINA) – Sudijski tim iz Crne Gore, koji predvodi Nikola Dabanović, delegiran je za utakmicu drugog kola F grupe Lige Evrope, između fudbalera danskog Mitjilanda i Lacija, saopšteno je iz Evropske fudbalske asocijacije.

Dabanoviću će asistirati Milutin Đukić i Vladan Todorović, dok će ulogu četvrtog sudije obavljati Miloš Bošković.

Učinak arbitara iz Crne Gore ocjenjivaće Aleksandru Deakonu iz Rumunije.

Mitjiland i Lacio sastaće se u četvrtak, u 18 sati i 45 minuta, na stadionu MCH arena u danskom Herningu.

