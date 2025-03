Dabanović sudi duel Betisa i Vitorije Gimaraeš

Podgorica, (MINA) – Sudijski tim iz Crne Gore, koji predvodi Nikola Dabanović, sudiće duel fudbalera Betisa i Vitorije Gimaraeš u Sevilji, u prvom meču osmine finala Lige konferencije, odlučio je Sudijski komitet Evropske fudbalske asocijacije (UEFA).

Dabanoviću će na stadionu Benito Viljamarin u Sevilji asistirati Vladan Todorović i Srđan Jovanović, dok će ulogu četvrtog sudije obavljati Miloš Bošković.

U VAR sobi naći će se sudije iz Holandije, Klaj Ruperti i Ervin Blank.

Utakmica između Betisa i Vitorije na programu je u četvrtak, u 18 sati i 45 minuta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS