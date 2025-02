Crnogorskim rukometašicama pobjeda i protiv Tunisa

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Podgorici selekciju Tunisa 21:18 i zadržala prvo mjesto u grupi nakon četvrtog kola Mediteranskog prvenstva za igračice do 17 godina.

Crnogorska selekcija trijumfom protiv Tunisa osvojila je 3,5 od mogućih pet bodova – bod za dobijenu posljednju trećinu, pola boda za remi u drugoj trećini i dva za trijumf na kraju.

To je treći trijumf za generaciju igračica koju predvode treneri Miloš Perović i Bobana Krstović, nakon što je slaila na startu šampionata protiv Kosova (26:11) i Slovačke 17:14.

Upisala je i remi protiv Hrvatske (16:16).

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Nejla Hodžić sa pet golova, dok su po tri puta mrežu rivala zatresle Andrea Jovanović i Andrea Dragnić.

Crna Gora danas će odigrati još jedan meč – u 16.30 sati u Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru protiv Italije.

