Crnogorskim reprezentativcima 23 medalje

Podgorica, (MINA) – Tekvondo reprezentacija Crne Gore nastup na Balkanskom prvenstvu u DRaču završila je sa 23 medalje – po sedam zlatnih i srebrnih i devet bronzanih.

Iz tekvondo kluba Besa šampioni Balkana su senior Zinedin Bećović i juniorke Anđela i Andrea Berišaj, dok je bronzani bio junior Benan Jusufđokaj.

Prvaci Balkana iz Tekvondo kluba Ulcinj postali su kadet Enes Dušku i pioniri Noar Mavrić i

Hakuš Fici.

Srebrne medalje osvojili su pioniri Ajan Brašnjani i Denis Čobović i kadetkinja Arta Ismailaga, dok su bronzani bili pioniri Adna Sulejmanović, Nermin Sulejmanovi, Eren Karamindžoja i Hava Malokraja i kadet Rijad Derviši.

Od članova Tekvondo klub Durmitor srebrna je bila kadetkinja Gordana Džaković, dok je bronzanu medalju osvojio kadet Viktor Golubovic.

Iz podgoričkog kluba S3 zlatno odličje osvojila je pionirka Marija Nestorović, srebrna je bila pionirka Anja Mihailović, a bronzani junior Vasilije Nestorović.

Od članova Montenegro starsa srebrne medalje osvojili su juniori Vuk Vuletić i Mario Vuković dok je u seniorskoj konkirenciji bronzani bio Uroš Raspopović.

Balkansko prvenstvo u Draču okupilo je više od oko 500 takmičara iz devet država.

