Crnogorskim plivačima još pet medalja i dva rekorda u Novom Sadu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski plivači osvojili su pet medalja i popravili dva nacionalna rekorda drugog takmičarskog dana međunarodnog mitingu Serbia open u Novom Sadu.

Srebrnu medalju osvojio je Nikola Alikavazović, koji je u disciplini 50 metara prsno oborio apsolutni državni rekord.

Srebrna je i Jana Borović, u apsolutnoj konkurenciji, u disciplini 100 metara leđno, a do tog odličja došla je sa novim rekordom Crne Gore u kategoriji kadetkinja.

Ona je prvog dana na 200 metara leđno bila druga, postavivši kadetski i juniorski rekord Crne Gore.

Srebrnu medalju u disciplini 200 metara mješovito osvojila je Jovana Vučetić, a u istoj disciplini bronza je pripala Mariji Terzić.

Bronzanu medalju osvojila je i Bjanka Bulajić na 50 metara prsno.

Prvog dana takmičenja osvojena je jedna zlatna i tri srebrne medalje.

Do zlata doplivao je Miloš Milenković u disciplini 100 metara delfin, Jana Borović je postavila kadetski i juniorski rekord Crne Gore u disciplini 200 metara leđno i osvojila srebrnu, svoju prvu seniorsku medalju.

Srebrne medalje su osvojile i Jovana Vučetić i Mia Đurđić u disciplini 100 metara delfin.

Odličan rezultat ostvarila je Katarina Đurašković koja je postavila novi rekord za pionirke u disciplini 200 metara prsno.

