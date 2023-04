Crnogorskim karatistima šest medalja u Čačku

Podgorica, (MINA) – Karate reprezentacija Crne Gore nastup na tradicionalnom karate turniru Zlatni pojas Čačka završila je sa šest medalja – tri zlatne, jednom srebrnom i dvije bronzane.

Zlatne medalje osvojili su Vladimir Mijač, muški kata tim i juniorka Helena Backović u borbama, do 53 kilograma.

Kata tim, bronzani sa posljednjeg šampionata Evrope, činili su Mijač, Kenan Nikočević i Arijan Kočan.

Srebrnu medalju osvojio je Nikola Malović (do 84), dok su bronazane bile seniorka Ksenija Rajović (do 61) i juniorka Nađa Boričić (preko 61).

Turnir u Čačku, 52. po redu, okupio je više od 600 takmičara iz 18 država.

