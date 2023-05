Crnogorskim karatistima 18 medalja drugog takmičarskog dana

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatisti drugog takmičarskog dana Balkanskog prvenstva za djecu u Baru osvojili su 18 medalja – po osam zlatnih i bronzanih i dvije srebrne.

Prvaci Balkana postali su Nina Krulj, Veljko Matović, Veselin Škatarić, Vuk Dragojević, Božo Tomašević, Luka Đurić, Filip Ilinčić i Lazar Rakočević.

Srebrni su bili Stefani Đuković i Boško Matović.

Bronzane medalje osvojili su Dragoljub Dano Mijušković, Vujo Ivanišević, Uroš Samardžić, Vasilije Begović, Memin Gurzaković, Nemanja Dožić, Mija Ajković i Stefan Miljanović.

Crnogorski karatisri u dosadašnjem dijelu šampionata osvojili su deset zlatnih, četiri srebrne i 15 bronzanih odličja i u generalnom plasmanu zauzimaju drugo mjesto.

Šampionat u Baru okupio je 1.426 takmičara iz 11 država.

