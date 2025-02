Crnogorskim kadetkinjama srebrna medalja

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore osvojila je srebrnu medalju na Mediteranskom prvenstvu za igračice do 17 godina u Podgorici.

Crnogorske rukometašice su u finalu, u sjajnoj atmosferi pred oko 1.000 gledalaca u dvorani Verde, poražene od Španije 19:14 (6:6, 5:4 i 8:4).

Španija je opravdala ulogu prvog favorita takmičenja na kojem je nastupio rekordan broj učesnika – 13 reprezentacija.

Anđelina Orbović i saigračice odlično su parirale velikom favoritu u prve dvije trećine, u nekoliko navrata imale su i minimalnu prednost, ali su u posljednjem periodu presudili veća rotacija i kvalitet protivnika, koji je slomio otpor domaćina i zasluženo došao do zlatne medalje.

Španija je bila bolja od naših djevojaka i prošle godine, u finalu Mediteranskog prvenstva, ali je generacija koju predvode treneri Miloš Perović i Bobana Krstović u najvećem dijelu meča sjajno parirala velikom favoritu i pokazala da će imati šta da pokaže na najvažnijem takmičenju u ovoj godini – Evropskom prvenstvu koje se u avgustu održava u našem glavnom gradu.

Crnogorska selekcija je šampionat završila sa pet pobjeda, remijem i porazom u meču za zlatnu medalju.

Orbović je bila najefikasnija u finalu sa četiri gola, Anđela Vujović je postigla tri, dok su Andrea Jovanović i Nejla Hodžić po dva puta zatresle mrežu rivala.

