Crnogorskim borcima devet medalja u Larnaki

Podgorica, (MINA) – Džiu džicu reprezentacija Crne Gore nastup na Evropskom prvenstvu za borce do 16 i 18 godina u Larnaki završila je sa devet medalja – jednom zlatnom i po četiri srebrne i bronzane.

Prvakinja Evrope postala je Elena Jovanović, koja je bila neprikosnovena u kategoriji preko 63 kilograma, u disciplini ne waza, u konkurenciji takmičara do 16 godina.

Srebrne medalje osvojili su u borbama do 16 godina Filip Milošević (do 69), Danilo Božović do 40, Dino Haznadar (do 48) i Martin Lučev (do 62) u uzrastu do 18 godina.

Bronzani su bili Andrija Lekić (do 16) u disciplini ne waza u kategoriji preko 77 i u borbama do 18 godina Vladana Popović (preko 70), Balša Đurišić do 77 i Andrija Golić u kategoriji preko 85 kilograma.

Predsjednik Džiu džicu saveza Miloš Ašanin kazao je da ti uspjesi potvrđuju da se trud isplati i da je budućnost crnogorske džiu džice svijetla.

“Posebno želim da čestitam stručnom štabu reprezentacije i našim trenerima, koji su neumorno radili na treninzima i pripremama i dali veliki doprinos uspješnim rezultatima naših takmičara u Larnaki”, rekao je Ašanin.

Šampionat u Larnaki okupio je više od 2.000 takmičara iz gotovo svih država Evrope, među kojima i 22 iz Crne Gore.

