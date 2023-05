Crnogorskim atletičarkama bronzana medalja, Turska najuspješnija

Podgorica, (MINA) – Ženska atletska reprezentacija Crne Gore osvojila je bronzanu medalju u ekipnom plasmanu, u seniorskoj konkurenciji, na Balkanskom prvenstvu u planinskom trčanju.

Šampionat na Vučju okupio je 90 takmičara iz Slovenije, Srbije, Turske, Rumunije, Bugarske, Sjeverne Makedonije i Crne Gore.

Rumunija je bila najuspješnija ekipno kod seniora, u muškoj i ženskoj konkurenciji, a kod juniora i juniorki Turska.

Kod juniora, u trci na 6.000 metara, pobijedili su Slovenka Klara Močnik (35:25,3) i Abdulmecit Akan iz Turske (20:02,3).

U konkurenciji seniorki, na 10.000 metara, najbrža je bila Nursena Ćeto (57:44,9), dok je kod seniora prvi na cilj u trci na 12. 000 metara stigao Rumun Imre Rares Mikloš (1:01:56,1).

Organizator prvenstva bio je Atletski savez Crne Gore u saradnji sa Srpskim atletskim savezom. Tehnički organizator bio je Atletski klub Nikšić.

Takmičare su pozdravili Predsjednici crnogorske i Balkanske atletske federacije Milorad Vuletić i Slobodan Branković i ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević, koji je i otvorio takmičenje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS