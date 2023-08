Crnogorski vaterpolisti za peto mjesto

Podgorica, (MINA) – Kadetska vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće za peto mjesto na Evropskom prvenstvo u Manisi.

Crnogorski vaterpolisti savladali su danas u razigravanju za plasman od petog do osmog mjesta selekciju Holandije 21:11 (5:1, 6:3, 7:4 i 3:3).

Naredni rival biće Italija, sjutra u 16 sati i 30 minuta.

Italija je danas bila bolja od Hrvatske 6:5.

Crnogorski vaterpolisti bili su izuzetno napadački raspoloženi protiv Holandije, a ishod je bio poznat već nakon šest minuta i vođstva od 4:0.

Do kraja je bilo samo pitanje sa koliko će golova razlike slaviti.

Najefikasniji u pobjedničkoj selekciji bili su Srđan Janović i Strahinja Gojković sa po sedam golova.

Tri je upisao Ivan Marković, a po jedan Tim Perov, Tadija Matijašević, Danilo Stupar i Nikola Petrović.

