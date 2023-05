Crnogorski vaterpolisti u finalu, izborili plasman na Svjetske igre

Podgorica, (MINA) – Crnogorska reprezentacija u vaterpolu na plaži /beach water polo/ plasirala se u finale turnira u Egiptu i izborila plasman na Svjetske igre na plaži (World Beach Games).

Crna Gora je u polufinalu takmičenja u egipatskom zalivu Soma, u blizini čuvenog ljetovališta Hurgada, pobijedila Mađarsku 10:7 i u ponedjeljak (16.30) igraće za trofej protiv domaćina Egipta.

Egupat je nastup u finalu izborio pobjedom protiv Gruzije 10:9.

U duelu sa Mađarskom, najefikasniji je bio Nikola Brkić sa četiri gola, po dva su postigli Stefan Porobić i Nikola Marković, a po jedan Petar Ćetković i Andrija Korać.

Prije Mađarske, Crna Gora je u grupi savladala Južnu Afriku 13:3 i Saudijsku Arabiju 14:6, a u četvrtfinalu selekciju Gruzije 14:13.

Vaterpolo na plaži se igra na terenu u morskoj vodi dimenzija 15×10 metara. U igri su golman i trojica igrača.

Utakmica traje četiri puta pet minuta. Ukoliko je rezultat neriješen izvode se peterci.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS