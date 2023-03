Crnogorski vaterpolisti sjutra sa Australijom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Kotoru, u prijateljskom meču, sa Australijom.

Duel, koji je zakazan za 18 sati i 30 minuta, u sklopu je priprema za Svjetski kup, koji 8. marta počinje u Podgorici.

Crnogorski reprezentativac Danilo Radović kazao je da su tokom priprema već odigrali dva sparing meča sa Australijom.

“Australija drži jak tempo i fizički je veoma jaka. Prvi sparing meč smo dobili, dok je drugi završen neriješeno – primili smo gol na tri sekunde prije kraja utakmice. U svakom slučaju, dosta nam znače pripreme, vježbamo ujutro igrača više i manje, a uveče sparingujemo sa Australijom”, rekao je Radović.

On smatra da je pun pogodak što su igrači iz domaćih klubova na okupu i što sparinguju sa tako kvalitetnom selekcijom.

“Vrata kotorskog bazena biće širom otvorena za navijače, koji će vidjeti na djelu mladu, borbenu ekipu”, rekao je Radović.

Govoreći o rivalu, on je istakao da Australija taktički nije na njihovom nivou, ali da im plivanje pomaže dosta u igri.

“Mogu četiri četvrtine da igraju bez stajanja. Fale im tri igrača, ali i nama mnogo više. Mislim da su treninzi pokazali da smo kvalitetniji”, rekao je Radović.

Prema njegovim riječima, Svjetski kup je izuzetno takmičenje.

“Očekuje se spektakl u Podgorici, jer dolaze jake reprezentacije. Očekivanja su da izborimo plasman na završni turnir. Cilj je jedno od prva tri mjesta”, rekao je Radović.

Rivali Crne Gore na Svjetskom kupu biće Španija, Srbija, Grčka, Gruzija i Australija.

