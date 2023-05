Crnogorski vaterpolisti sjutra protiv Kine

Podgorica, (MINA) – Seniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore odigraće sjutra u Herceg Novom prijateljski meč sa Kinom, u okviru priprema za Svjetsko prvenstvo.

Utakmica na otvorenom bazenu na Škveru počeće u 20 sati.

Dan kasnije rival izabranicima selektora Vladimira Gojkovića biće Holandija (18).

Svjetsko prvenstvo na programu je od 17. do 29. jula u Fukuoki.

