Crnogorski vaterpolisti poraženi od Hrvatske, osiguran nastup na SP

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira u polufinale supefinala Svjetskog kupa.

Uprkos porazu osigurala je nastup na Svjetskom prvenstvu zahvaljujući pobjedama Mađarske, Španije i Grčke.

Crnogorski vaterpolisti su večeras u Podgorici, u četvrtfinalnom meču, poraženi od Hrvatske 12:11.

Odlučujući pogodak postigao je Loren Fatović tri sekunde prije kraja.

Crna Gora je, nakon vođstva Hrvatske od 3:1, sa četiri vezana pogotka povela 5:3, vodila je i 6:4, 8:6 i 10:8.

Na minut i 51 sekundu prije kraja vodila je 11:10.

Fatović je bio junak Hrvatske sa Loren Fatović šest pogodaka, Zvonimir Butić je postigao tri, a po gol Kontantin Harkov, Rino Burić i Marko Žuvela.

U crnogorskoj selekciji, na čijem se golu istakao golman Lazar Andrić, bio je Dušan Matković sa tri gola, po dva su dodali Nikola Moskov, Matija Sladović i Filip Gardašević, dok su se po jednom upisali Đuro Radović i Strahinja Gojković.

Crnogorskoj selekciji predstoji duel sa Njemačkom, u razigravanju za plasman od petog do osmog mjesta.

Hrvatska će u polufinalu igrati sa Španijom, dok će drugi polufinalni par činiti Mađarska i Grčka.

