Crnogorski vaterpolisti počeli pripreme za šampionat svijeta

Podgorica, (MINA) – Seniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore počela je pripreme za nastup na Svjetskom prvenstvu, koje će od 17. do 29. jula biti odigrano u Fukuoki.

Selektor Vladimir Gojković na početku priprema radiće sa vaterpolistima iz domaćih klubova, među kojima su i igrači, koji će konkurisati i za U 20 reprezentaciju, koju čeka prvenstvo svijeta od 10. do 17. juna u Bukureštu.

Ostali kandidati za A selekciju priključivaće se nakon što završe obaveze u klubovima.

Na početku priprema biće Đuro Radović, Darko Đurović, Martin Gardašević, Danilo Radović, Uroš Vučurović, Vasilije Radović, Ilija Radović, Jovan Vujović, Aljoša Mačić, Đorđije Stanojević i Marko Mršić.

Sa igračima će, pored selektora Vladimira Gojkovića, raditi i treneri Miodrag Matković i Zoran Ivanovski.

Pripreme su danas počeli i kandidati za U 20 selekciju, koja će nastupiti na Svjetskom prvenstvu u u Bukureštu.

Na spisku su: Matija Sladović, David Stevović, Lazar Vukićević, Marko Bošković, Danilo Krivokapić, Dušan Vuković, Meldin Hadžić, Tadija Matijašević, Danilo Stupar, Strahinja Gojković , Petar Vujošević, Miloš Vukšić, Neđo Baštrica, Pavle Krivokapić, Balša Vučković, Tim Perov, Srđan Janović, Dragoljub Ćetković, Mlađan Janović, Vladan Vukićević, Danilo Dragović, Marko Nikaljević i Andrija Bjelica.

Sa igraćima će, osim glavnog trenera Petra Radanovića, raditi i treneri Vido Lompar i Nikola Mijanović, kao i kordinator Miodrag Mirović.

