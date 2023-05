Crnogorski vaterpolisti bolji od Kine

Podgorica, (MINA) – Seniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Herceg Novom, u pripremnom meču, selekciju Kine 13:9 (2:2, 4:1, 3:2 i 4:4).

Podmlađena crnogorska reprezentacija opravdala je ulogu favorita i došla do pobjede na startu priprema za Svjetsko prvenstvo.

Crna Gora je, nakon vođstva Kine od 2:0, napravila seriju od 5:2.

Kina, koju sa klupe predvodi crnogorski trener Petar Porobić, još jednom je zaprijetila i smanjila na 6:5.

Uslijedila je serija od 5:0 za vođstvo 11:5, čime je i riješila pitanje pobjednika.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bili su

Đuro Radović i Vuk Drašković sa po tri, po dva gola postigli su Martin Gardašević i Vasilije Radović, a po jedan Uroš Vučurović, Danilo Radović i Jovan Vujović.

U kineskoj selekciji istakli su se Čen Žongšian sa četiri i Žang Čufeng sa tri gola.

Crnogorsku selekciju sjutra očekuje duel sa Holandijom (18).

Izabranicima selektora Vladimira Gojkovića dueli sa Kinom i Holandijom u sklopu su priprema za Svjetsko prvenstvo, koje je na programu je od 17. do 29. jula u Fukuoki.

