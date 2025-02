Crnogorski skijaši sjutra u kvalifikacijama za veleslalom

Podgorica, (MINA) – Crnogorski skijaši Bojan Kosić, Branislav Peković i Petar Kasom nastupiće sjutra u kvalifikacijama za veleslalom na Svjetskom prvenstvu u Zeldenu.

Prva vožnja na programu je u deset, a druga u 13 sati.

Prema propozicijama pravo nastupa u veleslalomu ima 30 najbolje plasiranih iz Svjetskog kupa, 25 najboljih iz kvalifikacija, kao i predstavnici 25 država koje to nijesu uspjele da ostvare kroz kvalifikacije.

Kosiću će to biti deveti nastup na šampionatima svijeta, nakon što je debitovao 2007. godine u švedskom Oreu.

Peković će, nakon prošlogodišnjeg nastupa na Zimskim olimpijskim igrama mladih u Gangvonu, debitovati na šampionatu svijeta.

Prvi nastup na najvećoj svjetskoj sceni upisaće i osamaestogodišnji Nikšićanin Petar Kasom.

Sva tri crnogorska skijaša nastupiće i u kvalifikacijama za slalom 15. februara.

Crnogorsku ekspediciju u Zalbahu predvode treneri Pavle Kasom i Rajko Kosić.

