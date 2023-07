Crnogorski rukometašice za sedmo mjesto

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore igraće za sedmo mjesto na juniorskom prvenstvu Evrope u Rumuniji.

Crnogorska selekcija poražena je danas u razigravanju za plasman od petog do osmog mjesta od Švedske 30:28.

Za sedmo mjesto igraće protiv poraženog iz duela Francuske i Švajcarske.

Izabranice trenera Igora Markovića odigrale su još jedan neizvjestan meč, na poluvremenu imale dva gola minusa (16:14), u nastavku su preokrenule i do kraja bile u igri da dođu do pobjede.

Švedska je u odlučujućima trenucima bila bolja i došla do prilike da se bori za peto mjesto na prvenstvu.

Najefikasnija u švedskoj selekciji bila je Ema Mihailović sa šest, dok su po četiri gola postigle Stela Huselius i Felicija Granat.

U crnogorskoj selekciji po šest pogodaka postigle su Jelena Vukčević, Anđela Milošević i Ivana Vujadinović.

