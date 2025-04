Crnogorski rukometaši slavili protiv Italije

Podgorica, (MINA) Muška kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras Italiju 21:15, u posljednjem kolu Mediteranskog prvenstva za igrače do 17 godina u Tunisu.

Crnogorski rukometaši upisali su drugi trijumf i osvojili četiri od mogućih pet bodova.

Slavili su juče i protiv Tunisa, dok su poraženi od Kuvajta, Grčke i Hrvatske.

Najefikasniji je bio Luka Todorović sa četiri gola, dok su po tri postigli Ivan Nikčević, Danilo Gutić i Matija Kapičić.

U nastavku takmičenja slijedi borba za plasman od petog do osmog mjesta, a prvi protivnik biće Srbija.

Meč je na programu sjutra u 14 sati.

