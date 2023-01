Crnogorski rukometaši poraženi od Katara

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija CRne Gore poražena je danas u Dohi, u prvom od dva kontrolna meča, od Katara 30:28 (16:11).

Utakmica je odigrana u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo, koje će biti odigrano u Švedskoj i Poljskoj.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Miloš Vujović sa šest, dok su po četiri gola postigli Marko Lasica, Vuk Lazović i Nemanja Grbović.

U timu legendarnog Španca Valera Rivere najbolji su bili Ahmed Madadi sa devet i naturalizovani Kubanac Rafael Kapote sa sedam pogodaka.

Isti rivali odmjeriće snage i u četvrtak u Dohi.

