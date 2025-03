Crnogorski rukometaši neriješeno u Mađarskoj

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore igrala je danas u tatabanji sa Mađarskom neriješeno 29:29, u utakmici četvrtog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorski rukometaši tim remijem praktično su obezbijedili plasman na šampionat.

U prva dva kola slavili su protiv Finske u Bemaks areni 29:28 i Slovačke u Košicama 38:35, dok su u trećem izgubili od Mađarske 29:26.

Crna Gora imala je šansu i da trijumfuje, Aleksandar Bakić imao je šut na 50 sekundi, ali je uspješniji bio Krištof Palašič.

Mađarska je u 45. minutu imala prednost od pet golova (26:21), ali je uslijedio veliki preokret Crne Gore, koja je u 52. smanjila na 27:26.

U uzbudljivom finišu obje selekcije imale su prilike da trijumfuju, ali su na kraju morale da se zadovolje remijem.

U mađarskoj selekciji najbolji je bio Bence Banhidi sa šest golova.

U crnogorskoj selekciji istakao se Branko Vujović sa osam, Luka Radović je postigao šest, Stefan Čavor pet, a gol manje Bakić.

U drugom meču te grupe Finska je u Hlohovecu slavila protiv Slovačke26:25.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS