Crnogorski paraplivači bez medalje u Splitu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski paraplivači, članovi podgoričkog kluba Mako, bez medalje završili su nastup na Otvorenom prvenstvu Hrvatske u Splitu, u apsolutnoj kategoriji i izuzetno jakoj konkurenciji.

Najbolji plasman, u konkurenciji paraplivača iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, ostvarila je Đurđa Borović (2011) u kategoriji S14.

Ona je u trkama na 50 metara prsno (1:10,36) i slobodno (1:04,53) završila na 16. mjestu.

Na 100 prsno je diskvalifikovana, dok je trku na 100 slobodno završila za dva minuta, 24 sekunde i 60 stotinki.

“Odličan nastup u trci na 50 prsno i slobodno, dok je u disciplini 100m prsno došlo do diskvalifikacije, što će biti važna lekcija za dalje”, rekla je trener Danijela Bulatović.

U kategoriji S1, Nikola Đukić (2001) je trku na

50 metara slobodno isplivao za šest minuta, dvije sekunde i 68 stotinki i zauzeo 54. mjesto.

“Đukić je otplivao svoju trku na 50 slobodno i stekao dodatno iskustvo na velikom međunarodnom takmičenju”, rekla je Bulatović.

U kategoriji S14, Nikola Bulatović (2001) je na 100 metara prsno osvojio 26. mjesto (2:24,86).

Na 50 slobodno zauzeo je 52. mjesto (1:14,52), na 50 prsno je diskvalifikovan, dok je trku na 100 metara slobodno isplivao za dva minuta, 35 sekundi i 69 stotinki.

“Iako je u jednoj trci diskvalifikovan, ostvario je dobre rezultate u ostalim disciplinama, što će mu biti podstrek za dalji rad”, rekla je trener podgoričkog kluba MAKO.

U istoj kategoriji, Nebojša Bulatović (2003) trku na 50 metara delfin završio je na 22. mjestu (1:18, 09), dok je 200 metara slobodno bio 32. (4:12,14).

Plivao je i na 50 leđno (1:08,78) i 100 slobodno (1:56,56)

“U više trka pokazao je napredak, posebno na 50 metara delfin, gdje je ostvario najbolji plasman među našim takmičarima”, rekla je Bulatović.

U kategoriji S5, Tomas Radulović (2002) je na 50 metara leđno bio 40. (2:09,71), dok je na 50 slobodno imao 41. vrijeme (1:19,06).

Plivao je i na 100 metara slobodno (2:45,53)

“Radulović je, iako u jakoj konkurenciji, plivao u okviru svojih mogućnosti i pokazao borbeni duh”, rekla je Bulatović.

U kategoriji S10, Miljan Lončar (2000) bio je 35. (1:05,32) na 50 metara leđno, na 100 leđno završio je na 22. mjestu (2:20,67), dok je na 50 slobodno imao 37. vrijeme (44,40).

Plivao je i na 100 metara slobodno (1:43,85).

“Lončar je napravio pomak u izvođenju tehnike, a posebno se istakao u trkama na 100 leđno i 100 metara slobodno”, rekla je Bulatović.

U kategoriji S14, Ognjen Rončević (2008) je na 50 metara leđno osvojio 28. mjesto (59,28), na 50 slobodno je bio 39. (51,46), a na 200 slobodno 33. (4:16,63)

Plivao je i na 100 metara slobodno (1:58,64).

“Ostvario je vrlo dobar nastup, a posebno se istakao u trci na 50 metara leđno. Jasno je da uz još više rada može dostići bolja vremena”, rekla je Bulatović.

Komentarišući generalno nastup crnogorskih plivača, ona je istakla da je zadovoljna postignutim, ali i svjesna da ima još puno rada kako bi dodatno napredovali.

“Ovakva takmičenja su prilika da testiramo naš trenutni nivo forme i sagledamo na čemu treba dodatno raditi. Najvažnije je da su naši plivači pokazali borbenost i želju za napretkom, a sada je na nama da nastavimo sa još jačim treninzima kako bismo na sljedećim takmičenjima bili još uspješniji”, zaključila je Bulatović.

Organizatori šampionata bili su su Hrvatski paraolimpijski odbor i splitski Plivački klub Cipal.

