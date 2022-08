Crnogorski odbojkaši sjutra protiv Islanda

Podgorica, (MINA) – Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Kopavoguru protiv Islanda utakmicu četvrtog kola D grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorski odbojkaši prvi međusobni duel u Kolašinu dobili su 3:0 (25:15, 25:10 i 25:16), a u dosadašnjem dijelu kvalifikacija osrvarili su sva tri trijumfa.

Savladali su i Luksemburg 3:0 (25:15, 25:14 i 25:17) i Portugal 3:2 (21:25, 25:22, 25:20, 25:27 i 15:13).

Island je upisao sva tri poraza, a u dosadašnjem dijelu kvalifikacija nije osvojio ni set.

Duel u Kopavoguru počeće u 17 sati.

Crna Gora do kraja kvalifikacija ima još dva gostovanja Portugalu (17.avgust) i Luksemburgu (20.avgust).

Plasman na Euro Volley 2023 izboriće sedam pobjednika kvalifikacionih grupa i pet najboljih drugoplasiranih selekcija.

