Crnogorski odbojkaši sa Izraelom u Kolašinu

Podgorica, (MINA) – Muška seniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore odigraće u ponedjeljak i utorak u Kolašinu dva prijateljska meča sa Izraelom, saopšteno je iz Odbojkaškog saveza.

Biće to crnogorskim odbojkašima, nakon tri sedmice priprema u Kolašinu, prvi test mečevi za Evropsko prvenstvo.

Formu ekipe selektora Ivana Joksimovića provjeriće jedan od domaćina predstojećeg šampionata.

“Reprezentacija Izraela prvi put učestvuje na Evropskom prvenstvu. Protiv nje smo imali priliku da igramo na prijateljskom turniru prije čak više od deset godina, tako da ne znamo u detalje o kakvoj ekipi je riječ”, kazao je dugogodišnji reprezentativac, Aleksandar Minić.

On smatra da je u ovoj fazi priprema protivnik po mjeri i da će im dvije sparing utakmice pokazati na čemu treba da rade u nastavku priprema.

Iskusni korektor kazao je da je zadovoljan urađenim tokom tri sedmice u Kolašinu.

“Stanje u timu nakon tri nedjelje priprema je odlično. Iza nas su tri sedmice napornog rada, kako u teretani tako i u dvorani. Svi momci su u potpunosti posvećeni da daju maksimum na svakom treningu”, istakao je Minić.

Oba meča zakazana su za 18 sati i 15 minuta.

Crnogorsku reprezentaciju, osim mečeva sa Izraelom, očekuje i generalna proba sa selekcijom Japana pred polazak za Skoplje.

U planu su bili i prijateljski mečevi sa Kamerunom, koji su otkazani zbog problema Kamerunaca sa dobijanjem viza.

Crna Gora za glavni grad Sjeverne Makedonije putuje 29. avgusta, a u grupi C Eurovoleja igraće sa selekcijama Holandije, Sjeverne Makedonije, Danske, Češke i Poljske.

Po četiri najbolje reprezentacije plasiraće se u osminu finala, a C grupa ukršta se sa grupom A u kojoj su prvak Evrope Italija i Srbija, Njemačka, Belgija, Estonija i Švajcarska.

