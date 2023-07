Crnogorski odbojkaši na Balkanskom prvenstvu u Tirani

Podgorica, (MINA) – Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore, igrači do 17 godina, otputovala je za Tiranu, gdje će se od 5. do 9. jula takmičiti na Balkanskom prvenstvu.

Crnogorski odbojkaši igraće u grupi B, protiv selekcija Bugarske i Rumunije, dok će se u grupi A sastati Albanija, Turska, Srbija i Sjeverna Makedonija.

Za Tiranu je otputovalo 15 odbojkaša.

Nastupiće tehničari – Danilo Šunjevarić (Jedinstvo), Vasilije Andrović (Mornar) i Luka Milošević (Budućnost volley);

primači servisa – Vuk Stanojević (Budućnost volley), Filip Milosavljević (Budva), Marko Šebek (Jedinstvo) i Vasilije Božović (Galeb Liko Soho Group);

korektori – Luka Lojić (Galeb Liko Soho Goup) i

Kosta Poleksić (Budućnost volley);

srednji blokeri – Jovan Drešić (Galeb Liko Soho Group), Stefan Petričević (Budućnost volley),

Uroš Konatar (Jedinstvo)i Dario Karanikić (Galeb Liko Soho Group);

libera – Aleksa Radić (Budućnost volley) i Ilija Marović (Budva).

Crna Gora će na startu turnira, sjutra u 15 sati i 30 minuta, igrati sa Rumunijom.

