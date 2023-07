Crnogorski novinari trećeplasirani u Bugarskoj

Podgorica, (MINA) – Reprezentacija sportskih novinara Crne Gore osvojila je treće mjesto na Prvenstvu jugoistočne Evrope u malom fudbalu u bugarskom Pazardžiku.

To je četvrta uzastopna bronza za crnogorske sportske novinare nakon Stare Pazove, Ohrida i mađarskog Šiofoka.

Titulu šampiona odbranila je reprezentacija Moldavije, sa skorom od četiri pobjede i jednim porazom i 12 bodova.

Kao drugoplasirana završila je Sjeverna Makedonija sa tri pobjede, jednim remijem i porazom.

Isti učinak ostvarila je i crnogorska reprezentacija.

Pobijedili su crnogorski sportski novinari šampiona Moldaviju (1:0), Mađarsku (3:2) i Bosnu i Hercegovinu (3:0), remizirali sa domaćinom Bugarskom (1:1) a neočekivano izgubili od Sjeverne Makedonije (4:6).

Upravo ih je taj poraz koštao srebrne medalje, jer iako su imali bolju gol razliku od Sjeverne Makedonije.

Prvi kriterijum koji je odlučivao o plasmanu ekipa sa istim brojem bodova bio je međusobni skor.

Crnogorskoj ekipi su, pored pehara za treće mjesto i bronzanih medalja, pripale i dvije pojedinačne nagrade – Ilija Krivokapić je proglašen za najboljeg igrača (MVP) Prvenstva, dok je debitant u crnogorskoj reprezentaciji Božo Osmajlić bio najbolji strijelac sa šest golova.

Bronzanu medalju za Crnu Goru u Pazardžiku osvojili su Vlado Perović iz Televizije Crne Gore, Aleksandar Šuković (Gradska TV), Todor Brajković (Dan), Ivan Ivanović (KNB Produkcija), Radovan Otašević (KNB Produkcija), Ilija Krivokapić (portal usncg.me), Luka Ratković (Gradska TV) i Božo Osmajlić (CG sport), a u delegaciji su još Boro Odalović (RTV Nikšić) i Veselin Drljević (Televizija Crne Gore).

