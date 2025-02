Crnogorski košarkaši uprkos porazu izborili EP

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće na Evropskom prvenstvu, koje će od 27. avgusta do 14. septembra bit odigrano u Letoniji, Poljskoj, Finskoj i Kipru.

Crnogorski košarkaši su večeras u Stokholmu, u šestom kolu D grupe kvalifikacija, poraženi od Švedske nakon produžetka 86:83.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 72:72.

Bez obzira na ishod tog duela izabranici selektora Boška Radovića osigurali su nastup na šampionatu, nakon što je Njemačka opravdala ulogu favorita protiv Bugarske 94:85.

Najefikasniji u pobjedničkoj selekciji bio je Simon

Birgander sa 19, dok je poen manje ubacio Melvin Pencer.

U crnogorskoj selekciji istakli su se Nikola Ivanović sa 26 i Džon Radebo sa 24 poena.

