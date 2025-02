Crnogorski košarkaši sjutra sa Švedskom

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Stokholmu protiv Švedske utakmicu posljednjeg, šestog kola D grupe kvalifikacija za Eurobasket.

Crnogorsku selekciju pobjeda vodi na Eurobasket.

Na šampionatu igraće i ukoliko izgubi u Stokholmu, pod uslovom da Njemačka pobijedi u Bambergu selekciju Bugarske.

Biće učesnik Evropskog prvenstva iako izgubi u Stokholmu, a Bugarska slavi u Bambergu, ako bi na kraju imala bolju koš-razliku.

Trenutno je koš-razlika Crne Gore plus devet, Švedska je na minus 33, a Bugarske na minus 32.

Plasman na Eurobasket izboriće tri najbolje selekcije u grupi.

Crnogorska reprezentacija u Stokholmu biće jača za Nikolu Ivanovića, a selektor Boško Radović neće moći da računa na Vladimira Mihailovića, Marka Simonovića i Luku Bogavca, koji su bili u sastavu protiv Njemačke.

Obje utakmice počeće u 17 sati i 30 minuta.

Evropsko prvenstvo je na programu od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Poljskoj, Finskoj i na Kipru.

