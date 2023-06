Crnogorski košarkaši pobijedili Kanadu

Podgorica, (MINA) – Mlada košarkaška reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na startu pripremnog turnira u Šibeniku.

Crnogorski košarkaši su, u prvom pripremnom meču za Evropsko prvenstvo, savladali Kanadu 83:81.

Kanada je 34 minuta bila u vođstvu, a u samom uvodu imala je prednost od 11:2.

Izabranici selektora Dušana Dubljevića odgovorili su sa 14 vezanih poena i stigli do maksimalnih pet poena prednosti 16:11.

Kanada je nakon toga opet preuzela vođstvo i sa vezanih deset poena stigla je do 34:24.

Najveći višak rival je imao u finišu prvog dijela kada je bilo 44:33.

Crnogorski košarkaši vratili su se u igru do kraja četvrtine i smanjili zaostatak na četiri poena, a u posljednjem periodu uspjeli su i da potpuno preokrenu.

Dobrom odbranom i mirnijom igrom u završnici je osigurana pobjeda.

Najefikasniji u pobjedničkoj selekciji bio je Luka Bogavac sa 23, Zoran Vučeljić je ubacio 19, a David Mirković 12 poena.

Rivali na turniru u Šibeniku su još Hrvatska i Češka.

Crnogorska reprezentacija uoči meča odala je počast legendarnom košarkašu iz Šibenika, Draženu Petroviću, na 30. godišnjicu od njegove tragične smrti.

Počast su mu odali i članovi crnogorske delegacije.

