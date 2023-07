Crnogorski košarkaši pobijedili Hrvatsku i izborili opstanak

Podgorica, (MINA) – Mlada košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Heraklionu selekciju Hrvatske 81:78 i izborila opstanak u A diviziji Evropskog prvenstva.

U meču za 13. mjesto na šampionatu pobjednika je odlučila trojka Luke Bogavca u posljednjoj sekundi utakmice.

Crna Gora je šampionat završila sa dva vezana trijumfa, nakon pet uzastopnih poraza.

Slavila je juče protiv Poljske 64:61.,

Crnogorska selekcija, koja je prošle godine osvojila bronzanu medalju na EP, u grupi je poražena od Španije, Estonije i Srbije, u osmini finala od Turske, a u razigravanju za plasman od devetog do 16. mjesta od Islanda.

Bogavac je bio anjefikasniji u crnogorskoj selekciji sa 25, dok je Đorđije Jovanović dodao 20 poena.

Dvocifreni su bili i David Mirković sa 11 i Zoran Vučeljić sa deset poena.

U hrvatskoj selekciji, koja će sljedeće godine igrati B diviziju, najbolji je bio Duje Brala sa 23 koša.

