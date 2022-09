Crnogorski košarkaši bolji od Bugarske

Podgorica, (MINA) – Muška košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Tbilisiju selekciju Bugarske 91:81, u utakmici trećeg kola A grupe 41. Evropskog prvenstva.

Izabranici selektora Boška Radovića su tom pobjedom, drugom na šampionatu, napravili veliki korak ka osmini finala.

Savladali su i Belgiju 76:70, a jedini poraz doživjeli su od Turske 72:68.

Bugarska je bez pobjede u dosadašnjem dijelu takmičenja, nakon poraza od Španije 114:87 i Turske 101:87.

Crnogorski košarkaši su opravdali očekivanja i zasluženo došli do pobjede protiv jednog od kandidata za plasman među 16 najboljih.

Početkom treće četvrtine, serijom od 12:0 poveli su 57:47, a prednost od 11 poena imali su i u posljednjem meču treće četvrtine (67:56).

Bugarska je zahvaljujući šutevima za tri poena vezala osam poena i smanjila na 67:64, a u 33. minutu uspjela je i da povede 75:73.

Trojkom Vladimira Mihailovića crnogorska selekcija je ponovo došla do vođstva, u 37. minutu prednost je povisila na pet (83:78), a u 39. na sedam poena, čime u i riješili pitanje pobjednika.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je

Vladimir Mihailović sa 23, Igor Drobnjak i Bojan Dubljević dodali su po 17, a poen manje Nemanja Radović.

U bugarskoj selekciji bolji od ostalih bili su Aleksandar Vezenkov sa 26 i Andrej Ivanov sa 17 poena.

Crna Gora će u narednom kolu, u utorak, igrati sa Španijom.

