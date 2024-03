Crnogorski karatisti na turniru u Čačku

Podgorica, (MINA) – Karate reprezentacija Crne Gore učestvovaće sjutra na tradicionalnom međunarodnom turniru Zlatni pojas Čačka, saopšteno je iz Karate saveza.

Crnogorski karate predstavljaće 23 takmičara – sedam u katama i 16 u borbama.

U katama za medalje boriće se Lazar Sekulić, Aleksa Janjić, Ajsel Geršvic, Benjamin Aljošević, Mila Mraković, Maša Đukanović i Džena Canović.

Muški kata tim činiće Janjić, Geršvic i Aljošević, a ženski Mraković, Đukanović i Canović.

U borbama nastupiće Ognjen Bjelajac, Matija Bojić, Ognjen Otašević (do 60), Sergej Cimbaljević (do 67), Emre Saljiu, Lazar Jovović (do 75), Dušan Bijelić (do 84), Anja Jović (do 50), Jovana Ćalić,

Jovana Strujić, Helena Backović (do 55), Tina Vujadinović (do 61), Lea Marić, Vasilisa Bujić, Jovana Stojanović (do 68) i Milena Jovanović (preko 68).

Predvodiće ih selektori Almir Cecunjanin i Tijana Popović.

U delegaciji Karate saceza su i predsjednik Predrag Perković i direktor reprezentacije Miodrag Radunović.

