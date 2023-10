Crnogorski golbalisti sa Ukrajinom, Turskom, Izraelom i Velikom Britanijom

Podgorica, (MINA) – Golbal reprezentacija Crne Gore na Evropskom prvenstvu A divizije u Podgorici igraće u B grupi sa Ukrajinom, Turskom, Izraelom i Velikom Britanijom, saopšteno je iz Međunarodne federacije sportova sa smetnjama vida (IBSA).

Šampionat će biti odigran od 6. do 17. decembra.

Rivali u A grupi biće Litvanija, Njemačka, Belgija, Grčka i Finska.

Prvi rival crnogorskih golbalista, 10. decembra u 11 sati i 30 minuta, biće Ukrajina.

Dan kasnije sastaće se sa Izraelom (10.15), dok je za 12. decembar zakazan duel sa Turskom (15.15).

Meč sa Velikom Britanijom na programu je 13. decembra (9.00).

U ženskoj konkurenciji, u A grupi, rivali će biti Turska, Francuska, Velika Britanija, Grčka i Ukrajina.

B grupu činiće IUzrael, Danska, Njemačka, Finska i Mađarska.

Po četiri prvoplasirane reprezentacije izboriće četvrtfinale, dok će najslabije selekcije iz obje grupe izgubiti status člana A divizije.

U niži rang, nakon nokaut faze, preseliće se i osmoplasirana reprezentacija.

Četvrtfinalni dueli biće odigrani 14. decembra.

Dan kasnije na programu su polufinala, dok će novi prvaci Evrope u obje konkurenciji biti poznati 16. decembra.

Crna Gora drugi put nastupa na Evropskom prvenstvu A divizije, nakon što je na debiju, novembra 2021. godine u Samsunu, bila sedmoplasirana.



Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS