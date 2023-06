Crnogorski golbalisti posljednji na turniru u Berlinu

Podgorica, (MINA) – Golbal reprezntacija Crne Gore nastup na međunarodnom turniru Kup nacija u Berlinu završila je na posljednjem, 14. mjestu.

Crnogorski golbalisti, koji su u Berlinu nastupili značajno oslabljeni, u meču za 13. mjesto poraženi su od Italije 8:6.

Izabranici selektora Nikole Čurovića nastup u Berlinu završili su bez pobjede.

Ranije danas izgubili su od Njemačkom 11:1 i Španije 13:5.

Prvog takmičarskog dana upisali su poraze od Finske 12:4 i Sjedinjenih Američkih Država 13:3.

Turnir u Berlinu, koji je bio posljednja provjera pred završnicu Lige šampiona u Litvaniji, propustili su Nikola i Marko Nikolić i Mirnes Ramović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS