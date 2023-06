Crnogorski fudbaleri poraženi od Češke

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Podgorici, u prijateljskom meču, od Češke 4:1.

Češka, koja je dobila i peti međusobni duel, nadigrala je crnogorsku selekciju, stvarala šanse i na kraju zasluženo ubjedljivo slavila.

Oslabljeni domaćin bio je nekonkretan, anemičan, bez ideje u igri, a prvi udarac u okvir gola uputio je tek je u 66. minutu.

Češka je povela golom Mojmira Hitila u 28. minutu.

Na 2:0 povisio je Mihal Sadilek u 57. minutu, efektnim pogotkom iz slobodnog udarca.

Crnogorska selekcija smanjila je u 66. minutu, iz prvog šuta u okvir gola, pogotkom Dritona Camaja, iskosa sa oko 20 metara.

Sve nade crnogorskih navijača da mogu do izjednačenja raspršio je Lukas Provod u 76. minutu.

Konačan rezultat postavio je Adam Hložek u 85. minutu.

Crna Gora je kod rezultata 2:1 imala veliku priliku da izjednači, Andrija Radulović je u 69. minutu izašao sam ispred češkog golmana Tomasa Vaclika, ali nije uspio da ga savlada.

U istom minutu Provod je šutirao pored gola.

Češka je do gola mogla i u 16. minutu, nakon driblinga Vaclava Černija, ali je Marko Bakić spriječio gol.

Černi je bio akter akcije i minut kasnije, asistirao je Čitilu, ali je crnogorski crnogorski golman Matija Šarkić bio siguran.

Selektor Miodrag Radulović u odnosu na kvalifikacioni duel sa Mađarskom, zbog povreda ili drugih obaveza, neće moći da računa na Marka Vešovića, Aleksandra Šćekića, Miloša Raičkovića, Igora Vujačića, Seada Hakšabanovića, Nikole Šipčića i Vladimira Jovovića.

