Crnogorski fudbaleri pobijedili Litvaniju

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Podgorici selekciju Litvanije 2:0, u utakmici G grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Izabranici selektora Miodraga Radulovića trećim trijumfom zadržali su teorijske šanse za plasman na šampionat.

Crnogorskoj selekciji neophodna je pobjeda u Mađarskoj i poraz Srbije od Bugarske u posljednjem kolu, u nedjelju u Leskovcu.

Crna Gora je odigrala jedan od najboljih mečeva posljednjih godina, potpuno je nadigrala Litvaniju, koja je tek u 88. minutu uputila prvi šut u okvir gola.

Crnogorska selekcija povela je efektnim golom Edvina Kuča u trećem minutu.

Do trećeg gola u trećem meču u crnogorskom dresu došao je preciznim udarcem sa oko 20 metara.

Pitanje pobjednika riješio je Stevan Jovetić u 48. minutu.

Priliku da trijumf učine ubjedjivijim imali su Nikola Krstović, Driton Camaj, Milutin Osmajić i Stevan Jovetić.

Duel Crne Gore i Litvanije, iz lože Gradskog stadiona, posmatrao je vodeći svjetski šahista Magnus Karlsen.

On je prethodno od predsjednika Fudbalskog saveza Dejana Savićevića dobio dres crnogorske reprezentacije.

U drugom meču te grupe Bugarska i Mađarska igrali su u Sofiji 2:2, a bod iz tog meča bio je dovoljan mađarskoj selekciji da obezbijedi plasman na šampionat.

Mečevi posljednjeg kola na programu su u nedjelju, kada će Crna Gora gostovati u Budimpešti.

