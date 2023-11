Crnogorski džudisti na EP

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudo na Evropskom seniorskom prvenstvu u Monpeljeu predstavljaće troje džudista, saopšteno je iz Džudo saveza.

Nastupiće Jovana Peković (do 78), Novo Raičević (do 90) i Anto Dubreta (preko 100 kilograma).

Njihov nastup predviđen je za nedjelju.

Predvodiće ih predsjednik stručno-trenerske komisije Ilija Vukotić.

Monpelje je okupio je više od 400 takmičara iz 46 država, koji će se za vikend boriti za jednu od medalja u Sud de France areni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS