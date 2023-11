Crnogorski džudisti bez pobjede na EP

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudisti u prvom kolu završili su nastup na Evropskom seniorskom prvenstvu u Monpeljeu.

U kategoriji do 90 kilograma Novo Raičević poražen je na startu od Njemca Johana Lenca, dok je od

Anta Dubrete (preko 100 kilograma) bolji bio Munir Ertug iz Turske.

Prvo kolo nije prošla ni Jovana Peković, koja je u kategoriji do 78 kilograma izgubila od Holanđanke Like Derks.

Crnogorske džudiste u Monpeljeu predvodio je predsjednik stručno-trenerske komisije Ilija Vukotić.

Monpelje je okupio je više od 386 takmičara iz 46 država.

