Crnogorske teniserke bez finala

Podgorica, (MINA) – Ženska teniska reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira u finale turnira treće grupe Evro-afičke zone Bili Džin King kupa.

Crnogorske teniserke poražene su danas u Ulcinju, u trećem kolu, od Bosne i Hercegovine 2:0 i takmičenje u grupi završile su na drugom mjestu.

U prvom meču Petra Mirković izgubila je od Nefise Berberović 2:0 (6:0 i 6:0), dok je od Ive Lakić bolja bila Dea Herdželas 2:0 (6:0 i 6:2).

Duel dublova, u kojem su rivačke trebale da budu Mirković i Lakić protiv Anastasije Ignjatović i Suane Tucaković, nije odigran jer je selekcija BIH pobjedama u prva dva duela riješila pitanje finaliste.

Obje selekcije sa maksimalnim rezultatom dobile su duel sa Nigerijom.

Crnogorske teniserke u nastavku turnira igraće za četvrto mjesto na turniru.

