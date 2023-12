Crnogorske rukometašice za olimpijsku vizu protiv Njemačke, Slovenije i Paragvaja

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre u Parizu igraće sa Njemačkom, Slovenijom i Paragvajom.

Njemačka je danas poražena od Holandije, u meču za sedmo mjesto, 30:26 i pridružila se Crnoj Gori u grupi.

Tri turnira, na kojima će se tražiti posljednjih šest učesnika Igara u Parizu, biće odigrani od 11. do 14. aprila, a Svjetska rukometna federacija naknadno odrediće domaćine.

Holandija će se za Olimpijske igre boriti sa Češkom, Španijom i Argentinom.

Na kvalifikacionom turniru 1 za dva mjesta boriće se Švedska, Mađarska, Japan i Kamerun.

