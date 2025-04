Crnogorske rukometašice sjutra protiv Portugala

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Fafeu protiv Portugala prvu utakmicu baraža za Svjetsko prvenstvo.

Golman Marta Batinović kazala je da je cilj je jasan – pobjeda u prvom meču.

“Favoriti jesmo, ali danas svi igraju rukomet – biće teško protiv ekipe koju ne poznajemo dovoljno. Moramo krenuti jako i ostvariti pobjedu pred subotnji revanš u Podgorici, kazala je Batinović.

Priliku da debituje u Fafeu imaće Marija Božović.

“Ponosna sam što sam dio ove ekipe i daću sve od sebe da opravdam povjerenje. Cilj je jasan, ali ulogu favorita moramo opravdati na terenu”, rekla je Božović.

Početak utakmice zakazan je za 20 sati.

