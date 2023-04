Crnogorske rukometašice poražene i u drugom meču

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Voldi, u drugom prijateljskom meču, od Norveške 27:23.

Norveška je dobila i prvi međusobni duel, u četvrtak u Orsti, rezultatom 34:25.

Crnogorske rukometašice se iz Norveške vraćaju sa dva poraza, ali i pozitivnim utiskom poslije duela protiv šampionki Evrope i svijeta u okviru EHF sedmice.

Izabranice selektorke Bojane Popović u Voldi natjerale su domaćina da mora da strijepi za pobjedu do samog finiša.

Crna Gora je u oba meča pokazala karakter, praktično bez pola tima zbog povreda važnih igračica, u najvećem dijelu 120 minuta dvomeča, sjajno parirala velikanu svjetskog rukometa koji je nastupio u sastavu koji je u novembru prošle godine osvojio titulu prvaka Evrope.

Početak je bio sjajan, pa je Ivona Pavićević u 4. minutu pogodila za 3:1.

Uslijedio je i najgori period igre u današnjem meču, dva promašena sedmerca, pet puta pogođen okvir gola i serija promašaja, što je Norveška kaznila da serijom 9:1, u 18. minutu, povede 10:4.

Do odlaska na odmor naše djevojke su prišle na tri gola – 15:12.

U nastavku ravnopravna borba i praktično gol za gol do finiša – Tatjana Brnović je u 38. minutu pogodila za posljednje izjednačenje (17:17), a nada da se može napraviti čudo trajala je do 49. minuta kada je Jelena Despotović smanjila na gol zaostatka (21:20).

U finišu, detalji i sudijske greške presudili su u korist domaćina.

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Itana Grbić sa šest golova, dok su Jelena Despotović i Tatjana Brnović postigle po četiri.

Pivot Ivana Godeč je tri puta zatresla mrežu rivala, Ivona Pavićević dva, a u strijelce su se još upisale Anastasija Marsenić, Tanja Ašanin, Matea Pletikosić i Nina Bulatović.

Golman Marina Rajčić je upisala devet odbrana (sedam u drugom poluvremenu), a jednu intervenciju imala je Andrea Škerović.

Crnogorskim rukometašicama dueli sa zvaničnim evropskim i svjetskim šampionkama u sklopu su priprema za Svjetsko prvenstvo koje će od 30. novembra do 17. decembra biti odigrano u Švedskoj, Norveškoj i Danskoj.

