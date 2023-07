Crnogorske rukometašice bez polufinala EP

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija poražena je danas od Francuske 33:31, u drugom kolu Glavne runde juniorskog prvenstva Evrope u Rumuniji.

Crnogorske rukometašice tim porazom, drugiom u Glavnoj rundi, ostale su bez šansi za polufinale.

Izabranice trenera Igora Markovića poražene su juče od Mađarske 28:25 (14:13).

Francusku su do pobjede Asa Dabo Sisoko sa devet i Menu Erar sa osam golova.

U crnogorskoj selekciji najbolja je bila Jelena Vukčević sa devet, dok je Anđela Milošević meč završila sa sedam pogodaka.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS